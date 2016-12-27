Почему питерские НКО не смогут отчитаться перед полицией.

Полиция в Санкт-Петербурге запросила документы у более чем 10 некоммерческих организаций, которые когда-либо получали финансирование из-за рубежа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя юридической службы Клуба юристов НКО Максима Оленичева.

Среди НКО, от которых потребовали документы о волонтерах, политических акциях и финансах, оказались «Гражданский контроль», «Ночлежка» и петербургский «Мемориал. От организаций требуют предоставить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга выписки по расчетным счетам, документы о расходовании денег, о пожертвованиях и грантах, а также штатное расписание, информацию о направлениях деятельности и волонтерах.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос «Ведомостей» не ответили, однако источник в полиции города отметил, что «есть некое дело, по которому проверяется расходование денежных средств на предмет разных непотребств».

Глава «Гражданского контроля» Елена Шахова заявила, что документы организация предоставлять не будет, потому что требование МВД не обосновано. Согласно закону о полиции, подобные документы можно запрашивать в рамках уголовных и административных дел, если есть сообщения о преступлениях, а в запросе информации об этом нет. Также она рассказала, что запрос МВД с «огромным переченнем документов», фактически все документы за два года работы организации, пришел 21 декабря, а срок подачи документов назначен на 27 декабря. За такой короткий период подготовить такое количество документов невозможно, отметила Шахова.

Директор «Ночлежки» Григорий Свердин рассказал «Ведомостям», что запросы от полиции в этом году приходили в августе и ноябре, и организация оба раза предоставляла все требуемые бумаги. Исполнительный директор петербургского «Мемориала» Галина Школьник сообщила, что попросит полицейских обосновать требования, так как организация хотела бы «продолжать помогать пожилым людям, а не бесконечно копировать документы для полиции».

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос газеты не ответили, однако источник в полиции города отметил, что «есть некое дело, по которому проверяется расходование денежных средств на предмет разных непотребств».

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