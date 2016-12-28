Прямой эфир
60,59
63,26
57,21
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

The New York Times: российские чиновники признали существование допинговой программы

Здесь и сейчас
13:03, 28 декабря
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Дарья Полыгаева
132
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
Новым прокурором Крыма стал бывший зампрокурора Москвы
The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы
Со дна Черного моря подняли второй черный ящик разбившегося Ту-154

Российские чиновники признали существование в стране допинговой программы, о которой заявляли в своих расследованиях представители ВАДА. Об этом заявляет The New York Times, которая провела серию иноверью с представителями антидопинговых служб России.

Как сообщает газета, «за несколько дней интервью  российские чиновники сказали, что больше не оспаривают изобличительный набор фактов, в деталях описавших допинговую программу, у которой мало исторических аналогов, если они вообще имеются». В качестве примера они приводят слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович, которая заявила, что «это был институциональный заговор», однако она отметила, что представители высшего уровня правительства с программой связаны не были.

Газета также цитирует главу недавно созданной Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. «С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета мы сделали много ошибок», — заявил он изданию.

Во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена появились новые имена и обвинения в употреблении допинга тысячами российских спортсменов, среди которых были и золотые медалисты Сочи. В беседе с The New York Times Макларен также заявил, что рад, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его доклада. По его словам, таким образом они могут пытаться остановить дальнейшие расследования в этом направлении.

Во время большой  пресс-конференции Владимир  Путин заявил, что информатор ВАДА Григорий Родченков, который разоблачил эту систему, сам является главным виновным в этом деле.  По словам Путина, Родченков  привозил из Канады запрещенные препараты, заставлял наших спортсменов их употреблять, а потом сбежал за границу и обвинил во всем российские власти.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2