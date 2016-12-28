The New York Times: российские чиновники признали существование допинговой программы

Российские чиновники признали существование в стране допинговой программы, о которой заявляли в своих расследованиях представители ВАДА. Об этом заявляет The New York Times, которая провела серию иноверью с представителями антидопинговых служб России.

Как сообщает газета, «за несколько дней интервью российские чиновники сказали, что больше не оспаривают изобличительный набор фактов, в деталях описавших допинговую программу, у которой мало исторических аналогов, если они вообще имеются». В качестве примера они приводят слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович, которая заявила, что «это был институциональный заговор», однако она отметила, что представители высшего уровня правительства с программой связаны не были.

Газета также цитирует главу недавно созданной Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова. «С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента Олимпийского комитета мы сделали много ошибок», — заявил он изданию.

Во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена появились новые имена и обвинения в употреблении допинга тысячами российских спортсменов, среди которых были и золотые медалисты Сочи. В беседе с The New York Times Макларен также заявил, что рад, что российские чиновники больше не оспаривают доводы его доклада. По его словам, таким образом они могут пытаться остановить дальнейшие расследования в этом направлении.

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что информатор ВАДА Григорий Родченков, который разоблачил эту систему, сам является главным виновным в этом деле. По словам Путина, Родченков привозил из Канады запрещенные препараты, заставлял наших спортсменов их употреблять, а потом сбежал за границу и обвинил во всем российские власти.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man