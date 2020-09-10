«Это связано с организацией наблюдения на выборах». Неизвестные напали на координатора штаба Навального в Челябинске
Вечером 9 сентября на координатора Штаба Навального в Челябинске Алексея Барабошкина было совершено нападение. На официальной странице отделения Штаба «ВКонтакте» сообщается, что неизвестные избили Барабошкина, и он был госпитализирован в ОКБ №3. У активиста подозревают перелом костей свода черепа. Мы связались с самим Барабошкиным, чтобы узнать о его состоянии.
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