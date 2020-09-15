Навальный опубликовал первое обращение после комы. Уже можно радоваться? Сколько ему еще лежать? Объясняет врач-реабилитолог

Состояние Алексея Навального улучшилось — его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, а 15 сентября он даже сделал свой первый пост в Instagram после отравления. «Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — написал политик. О состоянии Навального и ходе его лечения мы поговорили с врачом-реабилитологом Центра реабилитации «Три сестры» Дмитрием Суминым.