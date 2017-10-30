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На Россию из Европы движется ураган «Герварт»: чего ждать в Москве?

30 октября, 13:10 Михаил Козырев
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На Европу обрушился ураган «Герварт». Скорость ветра превышала 100 км/ч, и от последствий стихии в Германии, Польше и Чехии погибли по меньшей мере 6 человек, тысячи жителей остались без электричества. В северной и центральной Германии приостановили движение поездов, а некоторые дороги перекрыты упавшими деревьями. В Берлине чрезвычайное положение. В Бремене ураган сдул с посадочной полосы аэропорта российский легкомоторный самолет. Ураган с Запада надвигается на центральную Россию. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос». Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета, рассказал, к чему стоит быть готовым москвичам.

«Мощные циклонические образования, которые выходят из Атлантики, к счастью, не такие сильные. Больше от него будет осадков. Наиболее интенсивные осадки пройдут в ночь на 31 октября южнее от Московского региона.

Опасность для определенных видов деятельности для мегаполиса есть. Осадки, в основном, будут в виде дождя, потому что температура у нас больше нуля и на 3 градуса выше климатической нормы. Самое опасное — это с 31 на 1 ноября  и с 1 на 2 ноября будут очень холодные ночи», — рассказал Варакин. 

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