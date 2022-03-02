18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Реклама
Магазин SMART TV Галереи Заметки Расписание Как подключиться Центр поддержки Архив
Еще

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Поддержать Дождь - это безопасно?
103,25
114,55
110,51
43885,10
Поддержи Дождь
Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»

«Мы катимся в Иран»: политолог Комин об экономических последствиях войны в Украине

2 марта, 11:56 Василий Полонский
13 146
0
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здесь и сейчас Cмотреть полную версию

Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к Дождю и «Эху Москвы», после чего «Эхо Москвы» отключили от эфира, а сайт телеканала стали блокировать на территории России. В уведомлении, которое Дождь получил после начала блокировки, не указаны конкретные материалы, которые, по мнению Генпрокуратуры, нарушают российские законы. Глава СК Александр Бастрыкин поручил создать оперативные группы для «пресечения» антивоенных акций и действий, направленных на дестабилизацию обстановки. Политолог Михаил Комин в эфире Дождя рассказал о том, что россиянам ждать дальше в связи с активизацией силовиков.

«Группы, которые создаются, они еще и межведомственные. То есть, мало того, что они следственно-оперативного немедленного реагирования, они еще и межведомственные, а значит, будут включать сразу несколько силовых структур для ускорения процесса задержания. Такие группы — это новшество в России. Скорее всего, эти структуры будут находить людей, которые будут попадать под новое определение госизмены, под распространение неправдивой с точки зрения СК информации о том, как складываются боевые действия в Украине. И они будут пытаться найти организаторов несанкционированных митингов. 2-3 дня до начала их действий у нас есть. Сейчас это заявление прозвучало для демонстрации силовыми структурами своего успеха в борьбе с каким-то внутренним врагом», — сказал Михаил Комин.

Также он отметил, что такое действие правоохранительных органов сильно отличается от тех, что были, например, во время Первой и Второй Чеченской войны. «Тогда другая страна была и силовые структуры находились в более слабом состоянии, они не занимали доминирующую позицию в российской властной структуре. Сейчас большинство силовых органов — супер-важная часть того, на чем держится режим. Им больше дозволено», — добавил политолог.

Говоря о переговорах, эксперт отметил, что они нужны, прежде всего, российской стороне для того, чтобы транслировать картинку в телевизор о том, что «мы стремимся к миру». «Я не вижу оснований для того, чтобы завершить переговоры с успехом, потому что очевидно, что после первого раунда переговоров Путин заявил Макрону, что он по-прежнему настаивает на денацификации, демилитаризации, нейтральном статусе Украины, признании Крыма — непонятно, на основании чего украинское руководство должно согласиться на эти условия. Фактически это поражение в войне, которого не происходит в процессе боевых действий. Единственное, о чем они могут договариваться, это, наверное, о гуманитарных коридорах, если российская армия будет продолжать брать в кольцо Харьков и Киев», — сказал политолог.

По словам спикера, в настоящий момент Россия все сильнее становится отрезанной от мира, от технологий. «Мы катимся в Иран», — добавляет он. Однако тот фактор, что Сбербанк, например, ушел с европейского рынка — незначителен. По поводу того, что россияне лишаются того, к чему привыкли — айфонов, иномарок — политолог сказал, что большая часть населения проживает в некрупных городах и их уровень жизни и ранее не позволял ездить на иномарках и покупать айфоны.

«Для них это не будет большим ударом. Более серьезным ударом для них будет вопрос инфляции и вопрос начавших приходить в регионы гробов с убитыми военнослужащими. У людей начнутся еще большие экономические проблемы. Плюс ощущение, что их братьев, мужей, сыновей могут мобилизовать и они также, как их знакомые, будут убиты. Это будет создавать рост социальной напряженности. В протестных акциях будут участвовать не только в крупных городах, а и люди, которые ранее в протестных акциях не участвовали. Режим столкнется с кризисом, с которым еще не сталкивался никогда. Протестные настроения приводят к расколу элит, правящую группу заменяет какая-то другая. Вопрос в том, как Кремль будет выходить из этого политического кризиса», — заключил Михаил Комин.

Военная операция России в Украине
8 часов назад
Бои под Киевом и митинги в Грузии. Экономические последствия войны в Украине. Блокировка Дождя и «Эха Москвы»
8 часов назад
«Все уверены, что они скоро вернутся»: корреспондент Дождя — о том, как украинцы бегут в Польшу
8 часов назад
Песков: Путин знает о потерях российской армии в Украине, но Кремль не может назвать цифры
все материалы по теме (841) ⟶

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Партнерские материалы
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
«Мне бы хотелось, чтобы Марфа меньше пахала, чем я»: Тутта Ларсен и ее дочь Марфа — о совместном шоу на ТВ, работе с 6 лет и известности

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • studio 2333 Руслан

    Караганда
    02.03.2022

    Наш небольшой канал освещает события в странах СНГ, наш канал без монетизации и без рекламы, однако мы интересуемся всеми событиями происходящими как в Украине. так и в России, так же во многом поддерживаем мнение телеканала Дождь

    Помочь

  • Natalia

    02.03.2022

    Привет! На данный момент у меня нет работы и стабильного заработка, но мне очень хотелось бы следить за Дождем. Спасибо!

    Помочь
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Четвертый день войны в Украине. Онлайн
Трансляция
Четвертый день войны в Украине. Онлайн
27 февраля
«Элита в состоянии тихого ужаса»: обозреватель The Economist — о реакции окружения Путина на войну и санкции
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
«Элита в состоянии тихого ужаса»: обозреватель The Economist — о реакции окружения Путина на войну и санкции
26 февраля
«Теперь Украина воюет за российскую демократию»: политолог Орешкин объяснил, как Путин проиграет уже в краткосрочной перспективе
Здесь и сейчас
«Теперь Украина воюет за российскую демократию»: политолог Орешкин объяснил, как Путин проиграет уже в краткосрочной перспективе
27 февраля
Минобороны впервые сообщило о потерях российской армии в операции в Украине
Новости
Минобороны впервые сообщило о потерях российской армии в операции в Украине
27 февраля
Война в Украине: итоги второго дня. Совет Европы без России. Кого коснулись новые санкции
И так далее с Михаилом Фишманом
Война в Украине: итоги второго дня. Совет Европы без России. Кого коснулись новые санкции
25 февраля
«Не молчите! Скажите „нет войне!“» Обращение телеканала Дождь к зрителям
Заметки
«Не молчите! Скажите „нет войне!“» Обращение телеканала Дождь к зрителям
24 февраля
«Россия устала от Путина»: социолог Юдин — о том, как президент пытается использовать свой последний шанс подчинить или уничтожить Украину, и сдаст ли ее Запад
Политика. Прямая линия
«Россия устала от Путина»: социолог Юдин — о том, как президент пытается использовать свой последний шанс подчинить или уничтожить Украину, и сдаст ли ее Запад
23 февраля
Совещание по экономическим вопросам у Путина. Портреты
Фотогалереи
Совещание по экономическим вопросам у Путина. Портреты
28 февраля
Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
Деньги
Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
10 февраля
«Делать вид, что это тебя не касается, невозможно»: Леонид Парфенов о реакции российского общества на обострение кризиса в Донбассе
Утро на Дожде
«Делать вид, что это тебя не касается, невозможно»: Леонид Парфенов о реакции российского общества на обострение кризиса в Донбассе
23 февраля
Путин запретил всем выводить валюту за границу, санкции доведут Россию до Ирана, и на какие деньги жили ДНР и ЛНР
Деньги. Прямая линия
Путин запретил всем выводить валюту за границу, санкции доведут Россию до Ирана, и на какие деньги жили ДНР и ЛНР
28 февраля
Антивоенная акция в Москве, задержаны сотни людей. Видео
Видео дня
Антивоенная акция в Москве, задержаны сотни людей. Видео
27 февраля
Кризисы, страхи, отцовство и 90-е: Михаил Шац, Дмитрий Быков и Михаил Козырев
Синдеева
Кризисы, страхи, отцовство и 90-е: Михаил Шац, Дмитрий Быков и Михаил Козырев
22 февраля
«Ощущение, что я живу в 41-м году»: три женщины из разных городов Украины о своей жизни после 24 февраля
Женщины сверху
«Ощущение, что я живу в 41-м году»: три женщины из разных городов Украины о своей жизни после 24 февраля
26 февраля
ТВ начало готовиться к вторжению из TikTok, а пропаганда никак не дождется, когда «начнется»
Fake News
ТВ начало готовиться к вторжению из TikTok, а пропаганда никак не дождется, когда «начнется»
21 февраля
Что Путин обязан сказать о Кадырове, кремлевская ловушка для Макрона и тюрьма за возврат в политику для Ройзмана
Нюансы с Юлией Таратутой
Что Путин обязан сказать о Кадырове, кремлевская ловушка для Макрона и тюрьма за возврат в политику для Ройзмана
10 февраля
За шаг до войны: как живут люди на границе России и Украины
Репортаж Дождя
За шаг до войны: как живут люди на границе России и Украины
22 февраля
Журналист Bellingcat: план вторжения в Украину начинается с просьбы признать ДНР и ЛНР
Котрикадзе иностранных дел
Журналист Bellingcat: план вторжения в Украину начинается с просьбы признать ДНР и ЛНР
21 февраля
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
Партнерский материал
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
21 октября
Как отношения заменили любовь
Психология на Дожде
Как отношения заменили любовь
6 февраля
«Родные». Документальный фильм Виталия Манского
Кино не для всех
«Родные». Документальный фильм Виталия Манского
28 февраля
Убийство царя в спектакле Мирзоева, «Белфаст» о войне глазами ребенка, и провокация Laibach в КНДР. Что смотреть, читать и слушать, чтоб не сойти с ума от новостей
Би Коз
Убийство царя в спектакле Мирзоева, «Белфаст» о войне глазами ребенка, и провокация Laibach в КНДР. Что смотреть, читать и слушать, чтоб не сойти с ума от новостей
24 февраля
Лучшее на Дожде
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность Отчетность по форме ОИА001
Смартфоны
iOS Android AppGallery
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Моторин В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77
Средство массовой информации создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
*Лица и структуры, включенные в реестры иностранных агентов (НКО, СМИ и оо без юрлица), и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории России