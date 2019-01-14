«Мусорный коллапс» в Красноярске. Жители требуют отложить мусорную реформу, мэр игнорирует просьбы о встрече

Не все регионы оказались готовы к «мусорной реформе», которая проходит почти по всей России. Красноярск, по словам местных жителей, завален мусором. Дело в том, что, несмотря на выросшие в несколько раз тарифы, региональные операторы не справляются со своей работой. Мэр города не дает объяснения и игнорирует просьбы жителей о встрече. Красноярцы требуют отложить реформу до 1 января 2022 года, как это сделали в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель инициативной группы Евгения Елизарьева рассказала Дождю о планах жителей по дальнейшему противостоянию с местными властями.