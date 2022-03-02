18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Реклама
Магазин SMART TV Галереи Заметки Расписание Как подключиться Центр поддержки Архив
Еще

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Поддержать Дождь - это безопасно?
103,25
114,55
110,95
43845,50
Поддержи Дождь
Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.
Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»

«Многие каналы вещают в интернете»: журналист Евгений Киселев — о ракетном ударе по телебашне в Киеве

2 марта, 10:26 Василий Полонский
8 611
0
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здесь и сейчас Cмотреть полную версию

Накануне, 1 марта, в Киеве ракета попала в главную телебашню города. Телеканал «Украина-24» сообщил, что после взрыва на телебашне их вещание прервалось. Ранее Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ для «для пресечения информационных атак против России». В результате взрыва у телебашни в Киеве погибли пять человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и мэр города Виталий Кличко. Еще пять человек получили ранения. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Повлиял ли как-то этот авиаудар на вещание в Украине, спросили у журналиста Евгения Киселева.

«Какие-то телеканалы не работали, какие-то продолжали работать. Дело в том, что в Украине существует много передающих центров — этот был не единственным. Очень многие каналы вещают в интернете, на Youtube, то есть информация до людей доходит. Я сегодня ночью спал два часа, а все остальное время разными способами смотрел различные каналы, старался получить максимум информации. При наличии работающего интернета для людей в Украине, которые хотят знать, что происходит в стране и мире, это не создало проблем. Я уже больше 15 лет здесь живу, интернет здесь играет значительно большую роль. В этом смысле страна существенно отличается от России», — сказал Евгений Киселев.

Спикер отметил, что сейчас в Киеве люди постоянно слышат и разрывы, и канонады. И что когда идет перестрелка где-то в пригородах, например, в районе Василькова, это порой слышно и в центре Киева.

«Есть очень много непроверенной информации. Сегодня седьмой день войны: многих людей приучили к тому, чтобы критически относиться к тому валу информации, которая сыплется им на голову. Например, все мы видели удар двумя ракетами по телебашне. Говорите денацификация? А уничтожили часть мемориального комплекса того страшного места, где нацисты в 1941 году расстреливали киевских евреев. А теперь туда ударили русские ракеты и были убиты жители Киева. Ясно, что с северного направления на Киев наступают русские части, пытаясь взять его полукольцом*. Им оказывают совершенно героическое сопротивление», — добавил Киселев. *[Минобороны России не подтверждало данную информацию, — прим. ред.]

Журналист отметил, что сейчас он находится во Львове, потому что канал «Украина 24», где он работает, планирует открыть там резервную студию вещания, ведь работать в Киеве сейчас небезопасно.

О блокировке сайта Дождя и радиостанции «Эхо Москвы» спикер высказался резко негативно. Также как и в отношении всего того, что сейчас делает режим в России по отношению к СМИ.

«Это возмущение, гнев, осуждение. Я думаю, рано или поздно за это все придется отвечать. Власти решили, что маски сброшены, мы больше не играем в управляемую демократию. Существовала имитационная свобода прессы. Многие осуждали и Венедиктова, и сотрудников „Эха Москвы“ за то, что они приняли эти правила игры. Лучше иметь хотя бы это, чем вообще ничего. „Эхо Москвы“ поддерживали в мыслящей части общества хотя бы огонек слаботлеющей надежды на то, что в стране когда-то что-то может измениться к лучшему. Я думаю, если уж пошли войной на Украину, кладут не жалея молодых людей в украинскую землю, то найдут способ, как заткнуть СМИ рот полностью. У меня самые мрачные прогнозы и предчувствия. Я думаю, что в принципе закроют интернет. Война произошла не случайно. Нападение на Украину стало продолжением той жесткой репрессивной политики, которую путинский режим стал проводить последние полтора-два года», — заключил журналист.

Фото: кадр из видео

Военная операция России в Украине
8 часов назад
Бои под Киевом и митинги в Грузии. Экономические последствия войны в Украине. Блокировка Дождя и «Эха Москвы»
8 часов назад
«Все уверены, что они скоро вернутся»: корреспондент Дождя — о том, как украинцы бегут в Польшу
8 часов назад
Песков: Путин знает о потерях российской армии в Украине, но Кремль не может назвать цифры
все материалы по теме (840) ⟶

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Партнерские материалы
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
«Мне бы хотелось, чтобы Марфа меньше пахала, чем я»: Тутта Ларсен и ее дочь Марфа — о совместном шоу на ТВ, работе с 6 лет и известности

Подвешенная подписка

Выберите человека, который хочет смотреть , но не может себе этого позволить, и помогите ему.

  • studio 2333 Руслан

    Караганда
    02.03.2022

    Наш небольшой канал освещает события в странах СНГ, наш канал без монетизации и без рекламы, однако мы интересуемся всеми событиями происходящими как в Украине. так и в России, так же во многом поддерживаем мнение телеканала Дождь

    Помочь

  • Natalia

    02.03.2022

    Привет! На данный момент у меня нет работы и стабильного заработка, но мне очень хотелось бы следить за Дождем. Спасибо!

    Помочь
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
Четвертый день войны в Украине. Онлайн
Трансляция
Четвертый день войны в Украине. Онлайн
27 февраля
«Элита в состоянии тихого ужаса»: обозреватель The Economist — о реакции окружения Путина на войну и санкции
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
«Элита в состоянии тихого ужаса»: обозреватель The Economist — о реакции окружения Путина на войну и санкции
26 февраля
«Теперь Украина воюет за российскую демократию»: политолог Орешкин объяснил, как Путин проиграет уже в краткосрочной перспективе
Здесь и сейчас
«Теперь Украина воюет за российскую демократию»: политолог Орешкин объяснил, как Путин проиграет уже в краткосрочной перспективе
27 февраля
Минобороны впервые сообщило о потерях российской армии в операции в Украине
Новости
Минобороны впервые сообщило о потерях российской армии в операции в Украине
27 февраля
Война в Украине: итоги второго дня. Совет Европы без России. Кого коснулись новые санкции
И так далее с Михаилом Фишманом
Война в Украине: итоги второго дня. Совет Европы без России. Кого коснулись новые санкции
25 февраля
«Не молчите! Скажите „нет войне!“» Обращение телеканала Дождь к зрителям
Заметки
«Не молчите! Скажите „нет войне!“» Обращение телеканала Дождь к зрителям
24 февраля
«Россия устала от Путина»: социолог Юдин — о том, как президент пытается использовать свой последний шанс подчинить или уничтожить Украину, и сдаст ли ее Запад
Политика. Прямая линия
«Россия устала от Путина»: социолог Юдин — о том, как президент пытается использовать свой последний шанс подчинить или уничтожить Украину, и сдаст ли ее Запад
23 февраля
Совещание по экономическим вопросам у Путина. Портреты
Фотогалереи
Совещание по экономическим вопросам у Путина. Портреты
28 февраля
Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
Деньги
Почему Россия не выдержит санкций, какую новую перепись придумали власти и где в России туалеты ставят уже без канализации
10 февраля
«Делать вид, что это тебя не касается, невозможно»: Леонид Парфенов о реакции российского общества на обострение кризиса в Донбассе
Утро на Дожде
«Делать вид, что это тебя не касается, невозможно»: Леонид Парфенов о реакции российского общества на обострение кризиса в Донбассе
23 февраля
Путин запретил всем выводить валюту за границу, санкции доведут Россию до Ирана, и на какие деньги жили ДНР и ЛНР
Деньги. Прямая линия
Путин запретил всем выводить валюту за границу, санкции доведут Россию до Ирана, и на какие деньги жили ДНР и ЛНР
28 февраля
Антивоенная акция в Москве, задержаны сотни людей. Видео
Видео дня
Антивоенная акция в Москве, задержаны сотни людей. Видео
27 февраля
Кризисы, страхи, отцовство и 90-е: Михаил Шац, Дмитрий Быков и Михаил Козырев
Синдеева
Кризисы, страхи, отцовство и 90-е: Михаил Шац, Дмитрий Быков и Михаил Козырев
22 февраля
«Ощущение, что я живу в 41-м году»: три женщины из разных городов Украины о своей жизни после 24 февраля
Женщины сверху
«Ощущение, что я живу в 41-м году»: три женщины из разных городов Украины о своей жизни после 24 февраля
26 февраля
ТВ начало готовиться к вторжению из TikTok, а пропаганда никак не дождется, когда «начнется»
Fake News
ТВ начало готовиться к вторжению из TikTok, а пропаганда никак не дождется, когда «начнется»
21 февраля
Что Путин обязан сказать о Кадырове, кремлевская ловушка для Макрона и тюрьма за возврат в политику для Ройзмана
Нюансы с Юлией Таратутой
Что Путин обязан сказать о Кадырове, кремлевская ловушка для Макрона и тюрьма за возврат в политику для Ройзмана
10 февраля
За шаг до войны: как живут люди на границе России и Украины
Репортаж Дождя
За шаг до войны: как живут люди на границе России и Украины
22 февраля
Журналист Bellingcat: план вторжения в Украину начинается с просьбы признать ДНР и ЛНР
Котрикадзе иностранных дел
Журналист Bellingcat: план вторжения в Украину начинается с просьбы признать ДНР и ЛНР
21 февраля
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
Партнерский материал
«Капитальный разбор» с Богданом Бакалейко
21 октября
Как отношения заменили любовь
Психология на Дожде
Как отношения заменили любовь
6 февраля
«Родные». Документальный фильм Виталия Манского
Кино не для всех
«Родные». Документальный фильм Виталия Манского
28 февраля
Убийство царя в спектакле Мирзоева, «Белфаст» о войне глазами ребенка, и провокация Laibach в КНДР. Что смотреть, читать и слушать, чтоб не сойти с ума от новостей
Би Коз
Убийство царя в спектакле Мирзоева, «Белфаст» о войне глазами ребенка, и провокация Laibach в КНДР. Что смотреть, читать и слушать, чтоб не сойти с ума от новостей
24 февраля
Лучшее на Дожде
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность Отчетность по форме ОИА001
Смартфоны
iOS Android AppGallery
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Моторин В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77
Средство массовой информации создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
*Лица и структуры, включенные в реестры иностранных агентов (НКО, СМИ и оо без юрлица), и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории России