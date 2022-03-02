«Многие каналы вещают в интернете»: журналист Евгений Киселев — о ракетном ударе по телебашне в Киеве

Накануне, 1 марта, в Киеве ракета попала в главную телебашню города. Телеканал «Украина-24» сообщил, что после взрыва на телебашне их вещание прервалось. Ранее Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ для «для пресечения информационных атак против России». В результате взрыва у телебашни в Киеве погибли пять человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и мэр города Виталий Кличко. Еще пять человек получили ранения. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало. Повлиял ли как-то этот авиаудар на вещание в Украине, спросили у журналиста Евгения Киселева.

«Какие-то телеканалы не работали, какие-то продолжали работать. Дело в том, что в Украине существует много передающих центров — этот был не единственным. Очень многие каналы вещают в интернете, на Youtube, то есть информация до людей доходит. Я сегодня ночью спал два часа, а все остальное время разными способами смотрел различные каналы, старался получить максимум информации. При наличии работающего интернета для людей в Украине, которые хотят знать, что происходит в стране и мире, это не создало проблем. Я уже больше 15 лет здесь живу, интернет здесь играет значительно большую роль. В этом смысле страна существенно отличается от России», — сказал Евгений Киселев.

Спикер отметил, что сейчас в Киеве люди постоянно слышат и разрывы, и канонады. И что когда идет перестрелка где-то в пригородах, например, в районе Василькова, это порой слышно и в центре Киева.

«Есть очень много непроверенной информации. Сегодня седьмой день войны: многих людей приучили к тому, чтобы критически относиться к тому валу информации, которая сыплется им на голову. Например, все мы видели удар двумя ракетами по телебашне. Говорите денацификация? А уничтожили часть мемориального комплекса того страшного места, где нацисты в 1941 году расстреливали киевских евреев. А теперь туда ударили русские ракеты и были убиты жители Киева. Ясно, что с северного направления на Киев наступают русские части, пытаясь взять его полукольцом*. Им оказывают совершенно героическое сопротивление», — добавил Киселев. *[Минобороны России не подтверждало данную информацию, — прим. ред.]

Журналист отметил, что сейчас он находится во Львове, потому что канал «Украина 24», где он работает, планирует открыть там резервную студию вещания, ведь работать в Киеве сейчас небезопасно.

О блокировке сайта Дождя и радиостанции «Эхо Москвы» спикер высказался резко негативно. Также как и в отношении всего того, что сейчас делает режим в России по отношению к СМИ.

«Это возмущение, гнев, осуждение. Я думаю, рано или поздно за это все придется отвечать. Власти решили, что маски сброшены, мы больше не играем в управляемую демократию. Существовала имитационная свобода прессы. Многие осуждали и Венедиктова, и сотрудников „Эха Москвы“ за то, что они приняли эти правила игры. Лучше иметь хотя бы это, чем вообще ничего. „Эхо Москвы“ поддерживали в мыслящей части общества хотя бы огонек слаботлеющей надежды на то, что в стране когда-то что-то может измениться к лучшему. Я думаю, если уж пошли войной на Украину, кладут не жалея молодых людей в украинскую землю, то найдут способ, как заткнуть СМИ рот полностью. У меня самые мрачные прогнозы и предчувствия. Я думаю, что в принципе закроют интернет. Война произошла не случайно. Нападение на Украину стало продолжением той жесткой репрессивной политики, которую путинский режим стал проводить последние полтора-два года», — заключил журналист.

Фото: кадр из видео