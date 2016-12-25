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Митя Алешковский: «Потеря Лизы Глинки невосполнима. Это был святой человек».

Глава фонда «Нужна помощь» о правозащитнице, которая, по заявлению Минобороны, была на борту Ту-154
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12:03, 25 декабря
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25 декабря над Черным море потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154. Всего на борту находились 92 человека — экипаж, журналисты, военные, музыканты. По последним данным Минобороны, в самолете находилась и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Точной информации о ее нахождении пока нет.

Дождь поговорил с главой фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским о возможной гибели Елизаветы Глинки.

На превью: Алексей Никольский / РИА Новости

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