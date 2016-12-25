Митя Алешковский: «Потеря Лизы Глинки невосполнима. Это был святой человек».Глава фонда «Нужна помощь» о правозащитнице, которая, по заявлению Минобороны, была на борту Ту-154
Новости
19:31
The Telegraph узнала о готовящемся наступлении британских ВВС на сирийскую Ракку
17:08
На месте пожара в Киеве нашли тело женщины
16:46
В Минобороны рассказали о пилоте разбившегося Ту-154
16:01
В Оренбургской области несколько жителей отравились суррогатным алкоголем
15:33
Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд во избежание конфликта интересов
15:30
Министр экономического развития Крыма подал в отставку
14:42
На месте крушения Ту-154 нашли 12 тел погибших
14:05
Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154
25 декабря над Черным море потерпел крушение самолет Министерства обороны России Ту-154. Всего на борту находились 92 человека — экипаж, журналисты, военные, музыканты. По последним данным Минобороны, в самолете находилась и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. Точной информации о ее нахождении пока нет.
Дождь поговорил с главой фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским о возможной гибели Елизаветы Глинки.
На превью: Алексей Никольский / РИА Новости
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть