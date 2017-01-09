Минздрав уточнил число жертв «Боярышника»

9 января появились новости о том, что число погиших от отравления метанолом выросло до 78 человек за время новогодних каникул в больнице умерли еще двое пострадавших от суррогатного алкоголя. Позже пресс-секретарь местного Минздрава уточнила, что экспертиза не подтвердила отравление метанолом у двоих человек, которые за новогодние каникулы умерли в больницах Иркутска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс секретаря областного министерства здравоохранения Татьяну Шкурскую.

«Проведенная экспертиза установила, что пациенты умерли от других причин, не связанных с отравлением метиловым спиртом. Таким образом, число жертв массового отравления по прежнему составляет 76 человек», — заявила Шкрская.

Отравившиеся начали поступать в больницы Иркутска в середине декабря 2016. Все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта оказался метанол. После этого было заведено несколько уголовных дел, а в Иркутской области — а потом и во всей России — был на месяц введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих товаров.

На превью: Владимир Смирнов / РИА Новости