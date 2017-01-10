Минобороны назвало «бредом» версию о вине второго пилота в крушении Ту-154

«Никаиких причин авиакататсрофы Ту 154 над Черным морем пока что не установлено, а расследование продолжается», — заявил официальный прежставитель Министерства обороны Игорь Конашенков, комментируя публикацию портала Life.

В материале под названием «Загадка Крушения Ту-154 раскрыта» сообщалось, что эксперты Миноброны якобы пришли к выводу, будто самолет разбился из за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги и вместо шасси убрал закрылки. По версии Life, самолет в момент ошибки находился на малой высоте и был перегружен, что не позволило совершить безопасный маневр. Такие данные, якобы были получены после полной расшифровки черных ящиков.

Конашенков назвал эту публикацию «полным бредом и выдумкой». По его словам, комиссия продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого то и выдумывать какие то выводы».

В результате кататстрофы, произошедшей 25 декабря у берегов Сочи, погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.