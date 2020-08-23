«Будете иметь дело с армией». Министр обороны Беларуси пригрозил протестующим
Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением, что с 23 августа в Минске все мемориалы и памятники, посвященные Второй мировой войне, будут взяты под охрану и защиту ведомства. В сообщении Минобороны сказано, что протестные акции недопустимы «в этих священных местах», а в случае нарушения порядка протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».
С 9 августа в Беларуси продолжаются акции за отставку Александр Лукашенко и против милицейского насилия. Первые дни протесты сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями демонстрантов с силовиками. С 9 по 13 августа в ходе протестов в республике задержали около 7 тысяч человек. За время протестов погибли как минимум четыре участника.
Фото на превью: wikipedia.org
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