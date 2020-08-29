«Мимими-протест»? Помогут ли акции с флагами оппозиции Беларуси или она заходит в тупик

В Беларуси продолжаются протесты после окончания президентских выборов. После серии масштабных протестных акций и жесткой реакции силовиков по всей стране несогласные с результатами голосования выходят на улицы с красно-бело-красными флагами, вешают их на свои автомобили и окна квартир, чтобы выразить солидарность с оппозицией. Может ли это привести к изменениям, обсудили с адвокатом Максимом Знаком, членом координационного совета оппозиции.