Миллиарды не спасли: сколько РЖД тратит на безопасность и из-за чего семья в Подмосковье попала под поезд
Главное
Новости
Вчера
23:20
В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта
22:13
Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января
20:29
В Бразилии погибли 60 человек в результате беспорядков в тюрьме
19:54
Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменили из-за финансовых проблем
18:34
В Мюнхене задержали разыскиваемого Южной Кореей россиянина
17:33
В Ереване найден мертвым российский военный
15:31
Журналист выдвинул новую версию гибели «Титаника»
15:16
Стало известно имя погибшей при теракте в Стамбуле россиянки
Утром 2 января в помосковном Раменском электричка сбила мужчину, женщину и пятилетнего ребенка, когда те шли вдоль путей. Ежегодно РЖД тратит миллиарды рублей на безопасность движения, однако, в центре 100-тысячного Раменского до сих пор существует «узкое место». Подробности в материале Наталии Телегиной.
На превью: Агентство Москва
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
КомментарииСкрыть