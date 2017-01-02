Миллиарды не спасли: сколько РЖД тратит на безопасность и из-за чего семья в Подмосковье попала под поезд

Утром 2 января в помосковном Раменском электричка сбила мужчину, женщину и пятилетнего ребенка, когда те шли вдоль путей. Ежегодно РЖД тратит миллиарды рублей на безопасность движения, однако, в центре 100-тысячного Раменского до сих пор существует «узкое место». Подробности в материале Наталии Телегиной.