Мерил Стрип: «Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдают все».

На 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», которая ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы, одним из самых ярких событий стала речь Мерил Стрип. Актриса раскритиковала Дональда Трампа, напомнив о случае, когда президент спародировал репортера с инвалидностью. Дождь публикует полный перевод речи Мерил Стрип, видео которой появилось на официальной странице «Золотого глобуса» в фейсбуке.

Полная расшифровка речи Мэрил Стрип

«Спасибо. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я вас всех очень люблю. Простите, я потеряла голос из-за того, что много кричала и плакала на выходных. Случившееся настолько меня потрясло, что у меня такое ощущение, будто я сошла с ума. Поэтому буду читать по бумажке.

Спасибо, Голливудская ассоциация иностранной прессы. Я просто хочу продолжить то, что сказал Хью Лори. Вы и все, кто находится сейчас в этом помещении, теперь принадлежите к самому очерняемому сословию в американском обществе. Сами посудите: Голливуд, иностранцы и пресса. Но кто мы? И что вообще такое «Голливуд»? Это просто горстка людей из разных мест.

Я родилась, воспитывалась и сформировалась в общественных школах Нью-Джерси. Виола Дэвис родилась в хижине издольщика в Южной Каролине и выросла в Сентрал Фолс, штат Лонг Айленд. Сара Полсон воспитывалась матерью-одиночкой в Бруклине. Сара Джессика Паркер росла в многодетной семье в Огайо — она была одной из восьми детей. Эми Адамс родилась в Италии. Натали Портман — в Иерусалиме. Где их свидетельства о рождении? И прекрасная Рут Негга родилась в Эфиопии, а воспитывалась, по-моему, в Ирландии. И сейчас она тут, номинирована на награду за то, что сыграла молодую провинциалку из Вирджинии. Райан Гослинг, как и все самые милые люди, из Канады. Дев Пейте родился в Кении, вырос в Лондоне и теперь тут благодаря роли индуса, выросшего в Тасмании.

В Голливуде полно иностранцев. Если их всех выгнать отсюда, вам будет нечего смотреть кроме футбола и смешанных единоборств, а это не искусство. Работа актера — примерять на себя жизнь людей, отличных от нас, и показывать вам, каково это. В этом году было великое множество таких работ — чувственных, захватывающих.

Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие. Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдаем мы все.

Одно из таких перевоплощений ошеломило меня. Оно задело меня до глубины души. Нет, не потому что оно было хорошим — в нем не было ничего хорошего. Но оно было эффектным и сделало свою работу. Оно заставило аудиторию, на которую оно было направлено, смеяться и скалить зубы. Это был момент, когда человек, который намеревался занять самую уважаемую должность в нашей стране, спародировал репортера с инвалидностью, у которого не было возможности дать отпор. Мое сердце было разбито. Я до сих пор не могу это забыть, потому что это был не фильм. Это была реальная жизнь.

И это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать. Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие. Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдаем мы все.

Как сказала мне моя подруга, наша дорогая ушедшая принцесса Лея, возьми свое разбитое сердце и воплоти его в искусстве.

И теперь о прессе. Нам необходимо, чтобы пресса призывала власть к ответу, вызывала ее на ковер из-за каждого безобразия. Вот почему отцы-основатели закрепили прессу и ее свободу в нашей Конституции. Поэтому я прошу Голливудскую ассоциацию иностранной прессы и всех в нашем обществе присоединиться ко мне и поддержать журналистов. Потому что они нам нужны. Они нужны нам, чтобы отстоять правду.

Еще кое-что. Однажды я стояла на съемочной площадке и жаловалась на что-то. Томми Ли Джонс тогда спросил меня: „Мэрил, просто быть актером — большая честь, не правда ли?“. Это правда. И нам надо напоминать друг другу о чести и ответственности эмпатии.

Как сказала мне моя подруга, наша дорогая ушедшая принцесса Лея, возьми свое разбитое сердце и воплоти его в искусстве. Спасибо».

На превью: Paul Drinkwater / NBC via AP