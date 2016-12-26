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Мэр Сочи рассказал, как проходит спасательная операция

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16:38, 26 декабря
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Теги:
Авиация, Минобороны, Сочи
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Местные жители и казаки патрулируют пляжи и пристани Сочи, и оказывают содействие проведению спасательной операции по поиску обломков самолета Ту-154 и тел погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом Дождю рассказал мэр города Александр Пахомов.  «Наша задача — оказание помощи по мониторингу береговой части», — сказал Пахомов.

Сейчас администрация города просит жителей отдохнуть и предупреждает: впереди еще много работы. Сейчас основными работами занимаются спасатели.

«У нас должно быть все спланировано,  чтобы мы ни в коем случае, не оставили без мониторинга пляжные территории, где какие-то останки будут выброшены», — пояснил Пахомов.

Накануне самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где он проходил дозаправку. Его обломки были обнаружены в полутора километрах от побережья Черного моря в Сочи.

Самолет направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, большинство из которых были артисты ансамбля имени Александрова. Также в самолете находились журналисты, военнослужащие и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

В ФСБ России ранее заявили, что основными версиями являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Признаков указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, спецслужба пока не обнаружила.

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