МЧС опубликовало видео спасательной операции на месте крушения Ту-154
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В Черное море около Сочи упал самолет Ту-154, на котором летели в Сирию 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», военнослужащие и филантроп Елизавета Глинка. Информации о том, что кто-то из них выжил, нет, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.
МЧС опубликовало видео спасательной операции, в которой участвуют около трех тысяч человек. На данный момент найдены тела 12 погибших.
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