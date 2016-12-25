МЧС опубликовало видео спасательной операции на месте крушения Ту-154

В Черное море около Сочи упал самолет Ту-154, на котором летели в Сирию 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», военнослужащие и филантроп Елизавета Глинка. Информации о том, что кто-то из них выжил, нет, сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

МЧС опубликовало видео спасательной операции, в которой участвуют около трех тысяч человек. На данный момент найдены тела 12 погибших.