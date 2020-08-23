В Минске начался «Марш новой Беларуси». Тысячи людей собрались на площади Независимости

Уже 15 дней в Беларуси не утихают протесты. В воскресенье, 23 августа, в центре Минска на площади Независимости сторонники оппозиции собрались на «Марш новой Беларуси». Люди протестуют против переизбрания Александра Лукашенко на шестой строк и за проведение новых выборов, а также требуют освободить всех задержанных на протестных акциях и суда над виновыми в пытках и убийствах.

Глава республики пообещал с понедельника усилить охрану на улицах, а также закрыть бастующие предприятия и «в ближайшие дни» разрешить ситуацию в стране. Министр обороны Беларуси заявил, что берет под охрану мемориалы и памятники, около которых проводятся акции, и пригрозил протестующим «иметь дело с армией». «Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — заявил он.