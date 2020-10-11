Водометы, гранаты и групповые избиения: как разгоняли мирный «Марш гордости» в Минске

11 октября в Минске проходит «Марш гордости», участники которого требуют освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданами. По информации правозащитного центра «Весна», к 17:45 мск задержаны больше 140 человек. По всей республике массово задерживают журналистов, которые вышли на улицы освещать акции протеста. В районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей произошли стычки протестующих с силовиками. Есть пострадавшие, а милиция подтвердила применение спецсредств.