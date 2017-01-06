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История Нилуфар Мамасаидовой, у которой полиция забрала годовалую дочь

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22:55, 6 января
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Ведущие:
Евгения Воскобойникова, Мария Жолобова
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Две недели назад гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову разлучили с дочерью из-за того, что у нее не оказалось документов: ни паспорта, ни свидетельства о рождении ребенка. По словам правозащитника Бахрома Исмаилова, женщину продержали в отделе полиции «более 69 часов при допустимых 48 часах <…>, ее выпустили в туалет только два раза и только один раз покормили». Уже завтра годовалую девочку должны вернуть матери.

В этой истории разбирались Мария Жолобова и Елизавета Антонова.

Фото на превью: Бахром Исмаилов / Facebook

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