История Нилуфар Мамасаидовой, у которой полиция забрала годовалую дочь
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Две недели назад гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову разлучили с дочерью из-за того, что у нее не оказалось документов: ни паспорта, ни свидетельства о рождении ребенка. По словам правозащитника Бахрома Исмаилова, женщину продержали в отделе полиции «более 69 часов при допустимых 48 часах <…>, ее выпустили в туалет только два раза и только один раз покормили». Уже завтра годовалую девочку должны вернуть матери.
В этой истории разбирались Мария Жолобова и Елизавета Антонова.
Фото на превью: Бахром Исмаилов / Facebook
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