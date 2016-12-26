Бывший главврач 62-й больницы: «Я 27 лет был главным врачом, но так тяжело никогда не было».

Сегодня стало известно об официальном расторжении контракта московского департамента здравоохранения с бывшим главврачом 62 московской онкологической больницы Анатолием Махсоном. Так закончилась борьба уникальной больницы, отстаивавшей свою независимость от департамента, который, по мнению Махсона, диктовал необоснованно завышенные цены за закупку дорогих онкологических препаратов.

Сегодня изданию Republic стало известно, что уже бывший главврач обратился к главе ФСБ Бортникову с просьбой расследовать разницу в закупочных ценах, достигающую 10 раз. Анатолий Махсон рассказал нам, из-за чего с ним расторгли контракт.