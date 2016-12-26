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Бывший главврач 62-й больницы: «Я 27 лет был главным врачом, но так тяжело никогда не было».

Анатолий Махсон о том, почему с ним расторгли контракт и для чего он обратился в ФСБ
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20:19, 26 декабря
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Бывший главврач 62-й больницы пожаловался на департамент здравоохранения Москвы в ФСБ

Сегодня стало известно об официальном расторжении контракта московского департамента здравоохранения с бывшим главврачом 62 московской онкологической больницы Анатолием Махсоном. Так закончилась борьба уникальной больницы, отстаивавшей свою независимость от департамента, который, по мнению Махсона, диктовал необоснованно завышенные цены за закупку дорогих онкологических препаратов.

Сегодня изданию Republic стало известно, что уже бывший главврач обратился к главе ФСБ Бортникову с просьбой расследовать разницу в закупочных ценах, достигающую 10 раз. Анатолий Махсон рассказал нам, из-за чего с ним расторгли контракт.

Фото: Московская больница 62 / Facebook

«Слишком дешево закупали лекарства»: почему разрушают одну из лучших онкологических больниц

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