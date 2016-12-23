Состояние Юрия Лужкова удовлетворительное

В Москве госпитализирован бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Его cостояние удовлетворительное, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице‑мэра Москвы Леонида Печатникова.

Лужкова могут выписать из больницы в течение недели, рассказал вице‑мэр. «Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области», — сказал Печатников.

Ранее Пресс‑секретарь экс‑мэра Геннадий Терепков сказал Дождю, что срочной госпитализации не было, добавив, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино. По информации Life, бывшему мэру стало плохо сегодня днем. К нему была экстренно вызвана бригада реаниматологов.

Сообщалось, что Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошел приступ.