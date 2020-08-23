Появилось видео из вертолета, где Лукашенко с сыном Колей в бронежилетах летят во Дворец

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором президент Беларуси Александр Лукашенко пролетает над Минском на вертолете. На кадрах слышно, как он обращается к пилоту: «Ближе, ближе к проспекту. Не вижу проспекта. Левее, левее». Лукашенко пытается рассмотреть протестующих на улицах Минска. В это время его сын Коля надевает военную амуницию. Слышно, как сын спрашивает: «Ну, где они?» «Убежали, — отвечает Лукашенко, — узнали, что ты будешь».

На видео, опубликованном ранее, вертолет Лукашенко приземляется у Дворца Независимости, глава республики выходит из него в бронежилете и с автоматом в руках.

Сегодня, 23 августа, в Минске прошла акция «Марш новой Беларуси». В ней, по сообщению Tut.by, приняло участие более ста тысяч человек.

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