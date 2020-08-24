Лукашенко грозился «разобраться» с протестующими и даже ходил по Минску с оружием, но пока так ничего и не сделал. Почему?

В прошедшую субботу президент Беларуси Александр Лукашенко на митинге в Гродно поручил МВД и КГБ обеспечить порядок на улицах городов Гродненской области и потребовал закрыть бастующие белорусские предприятия. Министерство обороны Беларуси заявило, что с 23 августа возьмет под охрану все мемориалы и памятники в Минске, посвященные Второй мировой войне и протестные акции «в этих священных местах» будут недопустимы. Тем не менее в воскресенье на акцию «Марш новой Беларуси» в Минске, по сообщениям Tut.by, вышли более 100 тысяч человек. Силовикам пришлось оцепить стелу «Минск — город-герой», до которой дошли протестующие, и перегородить путь до Дворца Независимости. Туда же на вертолете с сыном Николаем прилетел действующий президент Александр Лукашенко. На них были бронежилеты, в руках они держали автоматы. В эфире Дождя директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман рассказал, что теперь следует ожидать от главы республики, и как долго еще будут проходить протесты.