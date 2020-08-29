«Лукашенко — домашний тиран, абьюзер и психопат»: как женщины стали играть решающую роль в белорусском протесте
В Беларуси прошел женский марш солидарности. Участие в нем приняла и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Силовики во время женской акции не прибегали к жестокости. Ольга Карач, директор Международного центра гражданских инициатив «Наш Дом», рассказала, почему у белорусского протеста женское лицо.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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