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«Лукашенко будет сопротивляться вовлечению в военный конфликт»: политолог объяснил, почему Беларусь не спешит признавать независимость ДНР и ЛНР

23 февраля, 15:32 Екатерина Котрикадзе
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Сейчас Беларусь является одной из точек напряженности. В республике были продлены совместные военные учения — российские военные не покидают территорию Беларуси из-за обострения ситуации в Донбассе. Кроме того, в республику стягиваются дополнительные силы. Поговорили об этом с политологом Валерием Карбалевичем.

Говоря о целях и задачах, стоящих перед российскими вооруженными силами на территории Беларуси, Карбалевич предлагает рассматривать несколько вариантов. Первый вариант — это обычная угроза: «Пугать Украину, оттягивать ее вооруженные силы от Донбасса с учетом возможности появления северного направления российского удара». Второй вариант — это действительно подготовка к реальной широкомасштабной войне, причем «не только в локальном Донбассе, но и во отношении всей Украины». По мнению политолога, второй вариант маловероятен: «Все-таки главная функция этих вооруженных на территории Беларуси — это просто демонстрация угрозы. Бывают ситуации, когда угроза сильнее исполнения, и Путин уже в течении нескольких месяцев демонстрирует эту тактику». Сейчас речь идет уже не об учениях, а о проверке готовности вооруженных сил, что является формальным обоснованием нахождения войск РФ в Беларуси.

По его мнению, Александр Лукашенко будет максимально сопротивляться вовлечению вооруженных сил Беларуси в военный конфликт, потому что идея войны в стране очень непопулярна, тем более — война с Украиной. По всей видимости, поэтому до сих очень нет внятной позиции официального Минска по поводу решения России о признании независимости ДНР и ЛНР.

«Это очень неприятная дилемма, которая стоит сегодня перед белорусским руководством, потому что весь пафос выступления Путина, объясняющего, почему надо признать независимые ДНР и ЛНР, — это историческая обида на распад Советского Союза, фактически непризнание итогов этого распада, и объявление о моральном праве России пересмотреть итоги этой геополитической катастрофы, — говорит политолог. — А это касается всех постсоветских государств, в том числе и Беларуси, это прямая угроза в отношении государственности Беларуси. Поэтому в Минске очень серьезно задумались: вчера полдня молчали и государственные СМИ, и официальные лица, не зная, как прореагировать».

Однако если для России принципиально важно признание Беларусью независимости ДНР и ЛНР, то Лукашенко придется на этой пойти, считает Карбалевич: «Если Беларусь признает ДНР и ЛНР, то эти т.н. республики захотят вступить в Союзное государство РФ и Беларуси, а к ним потом присоединятся Северная Осетия, Абхазия, Приднестровье. В итоге Союзное государство превратится в союз марионеточных государств, и Лукашенко, который имел эксклюзивное право получать российские субсидии как единственный член этого Союзного государства, теперь окажется в ситуации марионеточных государств — он понимает эту дилемму, перспективу, и она для него психологически очень болезненна, поэтому он выжидает».

«Сегодня от Александра Лукашенко немногое зависит, вопрос о военном суверенитете поставлен под сомнение — этот вопрос решается в Москве», — говорит Карбалевич, который уверен, что решение о продлении пребывания российских войск в Беларуси произошло вопреки желанию официального Минска. На недавней пресс-конференции министр иностранных дел республики Владимир Макей сообщил, что сразу после учений российские войска будут выведены из Беларуси, ни одного солдата и ни одной единицы техники не останется, а через два дня после этого заявления принято решение, что войска остаются.  

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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