«Лукашенко переобулся в воздухе». Политолог Георгий Бовт — о роли Москвы в белорусской политике

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, там проходили одни из самых массовых протестов. Также за выходные глава республики поручил МВД и КГБ обеспечить порядок на улицах Гродно и других городах области. Еще президент республики потребовал закрыть все бастующие предприятия. Накануне Латвия и Эстония объявили о введении индивидуальных санкций против властей Беларуси, а ЕС не признал итогов выборов в стране. Лукашенко, который до выборов обвинял Москву во лжи и направлении боевиков ЧВК «Вагнер» для дестабилизации обстановки, теперь благодарит Владимира Путина и называет его своим другом. Журналист и политолог Георгий Бовт рассказал в эфире Дождя, какую роль сыграла Россия в том, что режим перешел в наступление, и почему Европа действует сдержанно.