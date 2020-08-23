«Возможно, Путин пообещал прикрыть его». Почему Лукашенко ведет себя все уверенней на фоне забастовок и протестов
В Беларуси продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Вместе с тем глава республики пообещал с понедельника усилить охрану на улицах, закрыть бастующие предприятия и «в ближайшие дни» разрешить ситуацию в стране. Белорусский журналист и медиа‑аналитик Франак Вячорка в эфире Дождя рассуждает, почему Лукашенко стал вести себя увереннее.
Фото на превью: сайт президента Беларуси
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
1 час назад
Минобороны Беларуси обвинило Литву в нарушении воздушного пространства из-за шариков
4 часа назад
Лукашенко: в школах не должно быть учителей, которые не хотят следовать принципам «государственной идеологии»
5 часов назад
МВД Беларуси оценило число участников митинга в Минске в 20 тысяч человек. СМИ писали о 100 тысячах
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю