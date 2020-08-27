«Обыскали машину, залезли в телефон». Поговорили с журналистом «Белсат», которого задержали 26 августа в Минске
26 августа в Минске и других городах Беларуси за участие в акциях протеста были задержаны 30 человек, по информации Tut.by. Сначала традиционная акция на площади Независимости в центре столицы проходила мирно, но через какое‑то время прибыл ОМОН, а после этого начались задержания протестующих.
Среди задержанных в Минске оказался журналист телеканала «Белсат» Артем Лява. На следующий день его отпустили, не составив протокола. В эфире Дождя он рассказал о своем задержании, а также обсудили, поменялось ли отношение силовиков к журналистам.
Фото на превью: Tatyana Zenkovich / EPA / TASS
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