53% россиян выступают против правительства. Возможна ли отставка Медведева?
Более половины россиян (53%) выступили за отставку правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Основными претензиями к работе правительства респонденты назвали неспособность справиться с ростом цен и падением доходов (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43%). В ноябре 2016 года за отставку правительства выступали 33% россиян. Мы обсудили результаты опроса с политологом Дмитрием Орешкиным.
По словам Орешкина, примерно треть населения всегда высказывала недовольство в адрес правительства. Политолог связывает это с растущим ощущением безнадежности, растущими ценами и налогами, а также низкими зарплатами.
Орешкин также считает, что, несмотря на недовольство населения, ждать отставки Медведева не следует, поскольку это было бы «ударом по престижу Путина в терминах его команды» и означало бы, что Путин пошел на поводу общества и проявил слабость. При этом Орешкин предположил, что поскольку экономическая ситуация будет ухудшаться, к вопросу об отставке могут вернуться спустя полгода, и тогда обсуждение может иметь больше оснований.