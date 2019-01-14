53% россиян выступают против правительства. Возможна ли отставка Медведева?

По словам Орешкина, примерно треть населения всегда высказывала недовольство в адрес правительства. Политолог связывает это с растущим ощущением безнадежности, растущими ценами и налогами, а также низкими зарплатами.

Орешкин также считает, что, несмотря на недовольство населения, ждать отставки Медведева не следует, поскольку это было бы «ударом по престижу Путина в терминах его команды» и означало бы, что Путин пошел на поводу общества и проявил слабость. При этом Орешкин предположил, что поскольку экономическая ситуация будет ухудшаться, к вопросу об отставке могут вернуться спустя полгода, и тогда обсуждение может иметь больше оснований.