Сергей Лавров рассказал о попытках США завербовать российских дипломатов.Фрагмент пресс-конференции министра иностранных дел
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января рассказал о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов. Позже слова Лаврова дополнил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента пояснил, что информация о попытке завербовать дипломатов не предавалась широкой огласке, потому что «обычно это не принято делать».
Теперь о попытках вердовки со стороны США решили напомнить из-за агрессивной, по мнению Москвы, риторики уходящей американской администрации. «Мы сожалеем о том, что в вашингтоне прибегали к таким методам», — заявил Песков и добавил, что Москва, «безусловно, реагировала» на такие действвия Вашингтона.
На превью: Максим Блинов / РИА Новости
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