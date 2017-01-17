Сергей Лавров рассказал о попытках США завербовать российских дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января рассказал о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов. Позже слова Лаврова дополнил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что информация о попытке завербовать дипломатов не предавалась широкой огласке, потому что «обычно это не принято делать».

Теперь о попытках вердовки со стороны США решили напомнить из-за агрессивной, по мнению Москвы, риторики уходящей американской администрации. «Мы сожалеем о том, что в вашингтоне прибегали к таким методам», — заявил Песков и добавил, что Москва, «безусловно, реагировала» на такие действвия Вашингтона.

На превью: Максим Блинов / РИА Новости