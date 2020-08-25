Член КС по передаче власти Павел Латушко сходил на допрос в СК Беларуси. Мы с ним поговорили
Бывший министр Культуры Беларуси и член президиума Координационного совета Павел Латушко был вызван на допрос в Следственный комитет из-за уголовного дела по созданию КС. В Минске также проходят суды над задержанными участниками совета Ольгой Ковальковой и Сергеем Дылевским. В эфире Дождя Павел Латушко рассказал о допросе планах Координационного совета в ближайшей перспективе.
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