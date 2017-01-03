«Адмирал Кузнецов» идет домой: итоги путешествия единственного авианосца России.

3 января стало известно, что многострадальный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», переход которого к берегам Сирии так взволновал европейских журналистов, в ближайшие недели отправится домой в Североморск. Вместе с ним на базу пойдет и еще один боевой корабль — ракетный крейсер «Петр Великий».

Поход «Кузнецова» сопровождался конфузами и даже катастрофами: сначала крейсер сильно надымил в Атлантике, потом потерял два палубных самолета. Печальные итоги миссии единственного российского авианосца Дождь обсудил с военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.