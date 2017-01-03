Прямой эфир
60,86
63,41
55,97
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

«Адмирал Кузнецов» идет домой: итоги путешествия единственного авианосца России.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр объясняет, почему крейсер постигло столько неудач
Здесь и сейчас
19:13, 3 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
Сирия, ВМФ
629
комментировать ( 1 )

Комментарии

Скрыть
Главное
Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ФСИН
Киргизия не подтвердила причастность гражданина республики к теракту в Стамбуле
Четырех российских скелетонистов отстранили от международных соревнований
Марин Ле Пен назвала законным присоединение Крыма к России

3 января стало известно, что многострадальный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», переход которого к берегам Сирии так взволновал европейских журналистов, в ближайшие недели отправится домой в Североморск. Вместе с ним на базу пойдет и еще один боевой корабль — ракетный крейсер «Петр Великий».

Поход «Кузнецова» сопровождался конфузами и даже катастрофами: сначала крейсер сильно надымил в Атлантике, потом потерял два палубных самолета. Печальные итоги миссии единственного российского авианосца Дождь обсудил с военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.

На превью: Сергей Ещенко / РИА Новости

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Аресты в Москве, Трамп в Америке и бомбежки в Сирии: как Путин побеждал в 2016-м Итоги года с Михаилом Фишманом
Сирийский гамбит: российская военная кампания в цифрах и завоеваниях
Война закончилась? Россия и Турция договорились по Сирии Что будет делать США? Объясняет эксперт Александр Шумилин
Сирия в перемирии, «Роснефть» против «Транснефти», и где знаменитости проведут Новый год
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2