«В какой-то момент она стала символом гражданского общества»: член СПЧ Станислав Кучер о Елизавете Глинке
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В воскресенье, 25 декабря, над Черным морем разбился самолет Ту-154. На борту было 92 человека, в том числе — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».
Член СПЧ, обозреватель Коммерсантъ-ФМ Станислав Кучер вспомнил Елизавету Глинку в нашем эфире.
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