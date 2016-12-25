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«В какой-то момент она стала символом гражданского общества»: член СПЧ Станислав Кучер о Елизавете Глинке

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19:44, 25 декабря
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Ведущие:
Константин Эггерт, Анна Монгайт
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В воскресенье, 25 декабря, над Черным морем разбился самолет Ту-154. На борту было 92 человека, в том числе — исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

Член СПЧ, обозреватель Коммерсантъ-ФМ Станислав Кучер вспомнил Елизавету Глинку в нашем эфире.

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