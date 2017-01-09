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Кто и как критиковал Трампа на церемонии вручения «Золотого глобуса»

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12:49, 9 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Дональд Трамп
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В ночь с 8 на 9 января в Лос-Анджелесе прошла 74 церемония вручения «Золотого глобуса». Но главным событием кинопремии стали не её итоги, а политические речи артистов, посвященные Дональду Трампу, победившему в Американских выборах.

Ккомик Джимми Фэллон на открытии сравнил Трампа с королем из сериала «Игра престолов». А актриса Мерил Стрип во время своей речи выступила с критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа. Правда, имя избранного президента актриса не назвала. Мерил Стрип напомнила о случае, когда Дональд Трамп спародировал журналиста с инвалидностью Сержа Ковальски.

Лучшей драмой признан фильм «Лунный свет». В номинации «Лучшая мужская роль в драматическом фильме» победил актер Кейси Аффлек, который сыграл главную роль в фильме Манчестер у моря. Лучшей актрисой в этой же номинации стала Изабель Юппер, которая сыграла в картине «Она». Французский фильм признан лучшим фильмом на иностранном языке.

Лучшим мюзиклом стала картина «Ла-Ла Лэнд». Актер Райан Гослинг и актриса Эмма Стоун, которые сыграли в «Ла-Ла Лэнде» главные роли, стали победителями в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии» и «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии».

Режиссер «Ла-Ла Лэнда» Демиен Шазелл получил награду в номинации «Лучший режиссер», эта же картина победила в номинации «Лучший сценарий», «Лучшая музыка» и «Лучшая песня». Таким образом «Ла-Ла Лэнд» собрал семь из семи возможных наград, став рекордсменом.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом назвали «Зверополис».

 

На превью: Paul Drinkwater / NBC via AP

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