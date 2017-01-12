Дмитрий Медведев: «В некоторых странах политики зажигают не по-детски».

12 января в Москве проходит первый день ежегодного Гайдаровского форума — одного из наиболее значимых политико-экономических событий в стране с участием экспертов со всего мира. В числе спикеров был и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабинета министров предположил, что кризис в России уже кончился, причем прошли мы его «гораздо лучше многих прогнозов».га