Президент кредитов. Где будет искать деньги Лукашенко, если Россия откажется ему помогать

Президент Беларуси Александр Лукашенко — главный российский заемщик. Его перед президентскими выборами и в 2010 и 2015 годах Лукашенко кредитовала Россия. На этот раз Кремль дал денег значительно меньше, и те — на погашение старых долгов самому себе. Он должен России без малого 7,6 миллиардов долларов. Накануне Песков заявил, Россия готова обсуждать рефинансирование кредитов республики. В Минфине же предлагают, в рамках бюджетного правила, запретить выдавать экономически неэффективным государствам займы. Лев Львовский, старший научный сотрудник белорусского Центра экономических исследований BEROC рассказал в эфире Дождя, где теперь Лукашенко брать деньги на поддержание режима.