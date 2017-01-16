В МВД проверят видео со свадебным кортежем полицейского

Московские полицейские проверят видео со свадебным кортежем их коллеги, на котором автомобиль едет по проспекту задним ходом.

Об этом сообщили в управлении МВД по столице. «В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — подчеркнули в управллении. Видео, снятое из соседней машины, ранее опубликовал телеканал Life, утверждая, что на нем запечатлен свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного УВД Троицкого административного округа Москвы Карахана Балакеримова.

В комметарии Лайфу Балакеримов сказал, цитирую: «Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу», еще он заметил, что он «не сотрудник ДПС, чтобы влиять» на нарушителей. Согласно дате публикации одного из гостей свадьбы в инстаграме, мероприятие состоялось в конце сентября 2016 года.

Полицейских, согласно действующему законодательству, невозможно привлечь к административной ответственности за большинство правонарушений, вместо этого их привлекают к дисциплинарной ответственности. Такая норма, как напоминает «Медиазона», содержится в статье 2.5 Кодекса об административных правонарушениях.