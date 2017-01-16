Прямой эфир
59,85
63,43
55,41
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

В МВД проверят видео со свадебным кортежем полицейского

Здесь и сейчас
18:59, 16 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Дарья Полыгаева
Теги:
полиция, Москва
333
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Порошенко поручил передать в суд ООН иск к России
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
«Кавказский узел» сообщил первом деле о недоносительстве по «закону Яровой»
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Московские полицейские проверят видео со свадебным кортежем их коллеги, на котором автомобиль едет по проспекту задним ходом. 

Об этом сообщили в управлении МВД по столице. «В случае установления вины полицейского, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», — подчеркнули в управллении. Видео, снятое из соседней машины, ранее опубликовал телеканал Life, утверждая, что на нем запечатлен свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного УВД Троицкого административного округа Москвы Карахана Балакеримова.

В комметарии Лайфу Балакеримов сказал, цитирую: «Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу», еще он заметил, что он «не сотрудник ДПС, чтобы влиять» на нарушителей. Согласно дате публикации одного из гостей свадьбы в инстаграме, мероприятие состоялось в конце сентября 2016 года.

Полицейских, согласно действующему законодательству, невозможно привлечь к административной ответственности за большинство правонарушений, вместо этого их привлекают к дисциплинарной ответственности. Такая норма, как напоминает «Медиазона», содержится в статье 2.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Фото: Агентства городских новостей «Москва»

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Черная книга Москвы: гид по снесенным историческим зданиям Что исчезло с карты столицы в 2016
День заповедников отметили вырубками: что построят в парках Кусково и Лосиный остров
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест: как проходило заседание Прямое включения из Басманного суда Москвы
Застройщикам развяжут руки: как московские власти хотят узаконить нелегальную застройку Массовки, провокаторы и активисты на общественных слушаниях
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2