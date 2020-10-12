Коронавирус в России: число заболевших растет, но полный локдаун пока не вводят

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10–20 дней, как сообщает РИА Новости, такое заявление сделала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов прироста новых заболевших COVID-19 будет заметно не сразу из-за длительного инкубационного периода вируса. Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не должно превысить 17–18 тысяч человек. «Но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — добавила она.

Однако новых жестких карантинных мер пока вводить не планируется. Об этом говорят в Кремле. «Созданная в России система борьбы с коронавирусом позволяет избежать полного локдауна», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обсудили эту тему с Ириной Якутенко, молекулярным биологом и научным журналистом.