Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством, сейчас она в СИЗО. Поговорили с ее адвокатом

Сотрудники КГБ и милиции угрожали убийством одному из главных лидеров белорусского протеста Марии Колесниковой. Об этом сообщила сама оппозиционерка, которая находится под арестом, в своем заявлении в Следственный комитет. Помимо заявлений об угрозе убийством Мария Колесникова также требует возбудить уголовное дело о похищении. 7 сентября ее задержали силовики и пытались насильно вывезти из страны, на территорию Украины. Но девушка порвала свой паспорт, и украинские пограничники отказались ее принять. После этого Колесникову арестовали по делу о захвате власти. Она находится в Минском СИЗО. Что сейчас происходит с одним из главных лиц белорусского протеста, узнали у адвоката Марии Людмилы Казак.