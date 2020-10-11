Кабинетные войны и раздрай в элитах. Почему Киргизия не может выбрать новую власть
10 октября парламент Киргизии согласовал новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым, который ранее был освобожден из колонии. А 11 октября вице-спикер парламента Аида Касымалиева сообщила в своем фейсбуке, что кворума не было, а депутатам угрожали. Она намерена подать в суд. Что происходит в Киргизии и кто контролирует власть в стране, узнали у Анны Капушенко, главной редакторки русскоязычной версии KLOOP.KG.
Фото на превью: Абылай Саралаев / ТАСС
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю