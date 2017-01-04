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«Держат в зале, как заложников»: что происходит в аэропорту Калининграда.

В связи с выездом самолета «Аэрофлота» за взлетную полосу уже возбудили уголовное дело
Здесь и сейчас
20:12, 4 января
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В Калининграде в течение нескольких часов не могут открыть аэропорт после того, как самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, службы аэропорта «Храброво» не могут самостоятельно эвакуировать А321 — не хватает спецтехники, пришлось задействовать МЧС. Пассажиры самолета все еще находятся в аэропорту. Следственный комитет уже возбудил дело в связи с происшествием.

Самолет в «Храброво» выкатился за взлетную полосу 3 января поздно вечером, когда на борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров, всех эвакуировали по надувным аварийным трапам. По данным источников «Интерфакса» в экстренных службах региона, у самолета подломилась передняя стойка шасси.

На превью: пресс-служба Следственного комитета

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