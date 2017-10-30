Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут. Он открыто признал себя геем. Актер написал об этом в твиттере. Поводом для признания стали обвинения актера Энтони Рэппа, который заявил, что Спейси к нему приставал. Автор поста извинился перед коллегой и заодно публично рассказал о своей сексуальности.
Кевину Спейси 58 лет, он лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Красота по-американски». С 2013 года актер играет политика Фрэнка Андервуда в одном из самых популярных сериалов Netflix, «Карточный домик», где также присутствует тема гомосексуальности.
Фото: kinopoisk
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