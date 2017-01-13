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Каждый третий россиянин может оказаться за чертой бедности.

Результаты исследования РАНХиГС
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14:28, 13 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
бедность
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Каждый третий россиянин близок к тому, чтобы скатиться в нищету. Такой вывод содержится в докладе Российской академии народного хозяйства и государственной службы, документ оказался в распоряжении «Газеты.Ru». Согласно результатам исследования, почти у трети россиян есть риск получать доход менее 9 тысяч 900 рублей в месяц.

Основными факторами, которые способствуют обеднению населения, экономисты назвали потерю работы, закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности. В докладе РАНХиГС отмечается, что в 2016 году около 70% жителей РФ, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах: на еде, развлечениях и отпуске, одежде и обуви. При этом чуть меньше чем у половины населения страны есть кредиты и займы, а у каждого восьмого должника имеется просрочка по одному или нескольким кредитам. Из работающих россиян 22% полагают, что могут быть уволены в текущем году.

Согласно подсчетам Росстата, напоминает портал Репаблик, за январь ноябрь 2016 года реальные доходы россиян сократились почти на 6 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Росстата, по итогам первых трех кварталов 2016 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 млн человек, а уровень бедности – почти 14 процентов.

При этом вице премьер РФ Ольга Голодец в середине декабря заявила, что реальный уровень бедности в стране значительно выше статистического.

На превью: DepositPhotos

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