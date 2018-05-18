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Казачья круговая порка, Путин переехал мост на трансформере, и наш ответ Янни и Лорел
Новости, от которых волосы встают дыбом. Михаил Козырев подводит самые безумные итоги недели:
- Осерчавшие казаки отстегали нагайками казаков, отстегавших нагайками тех, кто вышел на митинг 5 мая
- В среду Владимир Путин открыл 19‑километровый Крымский мост и эпично проехал по нему за рулём «КамАЗа»
- Россия не устояла и капитулировала перед натиском «сладких мальчиков из Азии»
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