Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия: что важно знать

Третий день после объявленного перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе — и снова стороны обвиняют друг друга в обстрелах. И армянские, и азербайджанские военные сообщают, что сбили беспилотники противника. Ночь в Степанакерте прошла тихо, но утром снова зазвучала воздушная тревога. Президент Ильхам Алиев заявил, что под контроль Азербайджана в Карабахе перешли еще несколько населенных пунктов. В эфире — корреспонденты Дождя Василий Полонский, который находится в Азербайджане, и Алексей Коростелев, который сейчас в Армении. А также корреспондент Дождя Дмитрий Еловский рассказал об итогах встречи глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова, которая прошли в Москве.