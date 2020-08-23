Владимир Кара-Мурза, переживший два отравления: «Этот метод позволяет властям делать вид, что они ни при чем»

22 августа специальный борт с Алексеем Навальным прибыл из Омска в Берлин. Организацией перелета занимался фонд Cinema for Peace. Врачи клиники «Шарите» проводят «обширную медицинскую диагностику» состояния политика. Руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков сообщил, что о результатах диагностики «можно будет говорить не раньше нескольких дней». Однако инцидент с главой ФБК уже многие сравнивают со случившимся с председателем Фонда Бориса Немцова Владимиром Кара-Мурзой. В феврале 2017 года его госпитализировали с симптомами отравления. Тогда его также ввели в медикаметозную кому, а после выписки он уехал лечиться за границу. В 2015 году его также забирали в больницу с похожими симптомами.

В эфире Дождя Владимир Кара-Мурза рассказал, почему произошедшее с ним напоминает ситуацию с Навальным, а также кто может стоять за этими и другими схожими инцидентами.