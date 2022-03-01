Как застрявшим за границей россиянам вернуться на родину

Одним из последствий войны в Украине стало закрытие воздушного пространства Европы для российских самолетов. В связи с этим возникает вопрос, как россияне, оставшиеся в европейских странах, будут возвращаться обратно. Росавиация посоветовала оставшимся за границей туристам не ждать гуманитарных рейсов, а возвращаться домой самостоятельно. Например, им предлагают улететь рейсами иностранных авиакомпаний в страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией — например, в Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ или Турцию — а оттуда вернуться в Россию. Кроме того, из Латвии, Литвы, Польши и Финляндии можно доехать до России наземным транспортом, в том числе через Беларусь. Поговорили об этом с вице‑президентом российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным.

«В авиации есть принцип динамического ценообразования: цена возрастает по мере роста спроса, поэтому мы столкнулись просто с отсутствием авиабилетов», — рассказал Дмитрий Горин. По его словам, со стороны Российского союза туриндустрии организованным туристам помогают в продлении бронирования гостиниц, поиске и покупке билетов для возвращения на родину. Кроме того, работают горячие линии; хоть и не всегда стабильно, но работает мобильное приложение МИД «Зарубежный помощник», а также задействован ресурс Госуслуг, говорит Горин. Тем не менее, альтернативных рейсов все равно не хватает: ежедневно в Россию возвращаются около 60-80 тысяч граждан.

«Сейчас много транзитных хабов, среди которых и страны с наземной границей: например, российским туристам, которые задерживаются в Венгрии, предлагают перелет лоукостером внутри Европы в Польшу или в Эстонию, а уже оттуда автобусами в Россию. Вариантов много, они однозначно будут решаться, но нужна консолидированная информация», — объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии.

«Мы приняли непростое для туризма решение и были вынуждены ограничить воздушное сообщение даже с открытыми странами (например, Куба, Мексика, Доминикана, Венесуэла): выполняем сейчас только вывозные рейсы, а в этих странах около 18 тысяч организованных туристов. Рейсы летают через Камчатку: 8 часов туда, потом 12 часов — до карибских курортов, то есть если раньше было всего 12 часов перелета, то сейчас 20», — сообщил Горин.

Если сравнивать нынешнюю ситуацию с периодом пандемии коронавируса, то тогда небо открывали для специальных вывозных рейсов, но на это необходимо получить разрешение Евросоюза, отмечает эксперт. В начале 2020 года, когда были отменены авиаперелеты, в Россию вернулись 400 тысяч человек, из них организованных туристов — 167 тысяч, приводит данные представитель туротрасли. По его словам, несмотря на большой вызов, проблемы организованных туристов тогда были решены за две недели.

Однако сегодня появились другие факторы, которые требуют помощи россиянам за рубежом: например, у многих из-за санкций заблокированы банковские карты и нет возможности приобрести новые билеты. В этой ситуации хорошим решением стала бы возможность перевозки на гуманитарных рейсах пассажиров, у которых ранее были куплены авиабилеты, полагает Горин. По его словам, сейчас на Кипре остаются около 3,5 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину. А в Болгарии к относительно небольшому количеству организованных туристов — 500 человек — можно добавить еще 3,5 тысячи россиян, у которых здесь имеется недвижимость или проживает семья, и они тоже сейчас находятся в поисках вариантов авиаперелета.

Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA