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Как власти России сообщают о погибших в Украине солдатах
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Минобороны России не дает информацию о количестве российских солдат, погибших на войне в Украине. Ранее в ведомстве признали, что потери в армии есть. В последние дни руководители нескольких российских регионов признали гибель военнослужащих из этих регионов в ходе боевых действий в Украине. Подробнее об этом — в сюжете Дождя.
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