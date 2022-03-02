Как в Грузии митингуют против войны в Украине

Каждый день с начала военной спецоперации России в Украине 24 февраля во всех городах Грузии проходят антивоенные митинги. 1 марта в Тбилиси также прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за отзыва посла Украины. В стране в знак солидарности выходят студенты и гражданские активисты, а также обычные граждане Грузии, украинцы, россияне и белорусы. Узнали подробнее о том, как в стране проходят антивоенные акции и как много человек в них принимает участие, у Георгия Таргамадзе, журналиста телеканала «Формула».

«Уже шестой день, как во всех городах Грузии проходят митинги, акции. Люди поддерживают украинский народ. В акциях участвуют не только граждане Грузии, но и России, которые живут в Грузии. В стране сейчас открылись все те раны, которые появились в 2008 году, когда путинский режим предпринимал такие же шаги, как сейчас против Украины. Украина — наш стратегический партнер, страна, которая всегда очень активно поддерживала Грузию, в первую очередь, гуманитарно. Мы прекрасно понимаем, что если Грузия присоединится к тем санкциям, которые ввели западные страны, то произойдет большой удар по экономике России. Я хочу напомнить, что, если речь идет о полетах, то Москва еще в 2019 году сама отменила все прямые авиасообщения в Тбилиси. Это была реакция на протесты из-за „Гавриловской ночи “, когда представитель Госдумы России, коммунист Гаврилов просто сел в кресло спикера парламента Грузии. Поэтому, в этом смысле, новые санкции уже даже не надо было вводить. Заявления премьер-министра Грузии, которые нечеткие, которые не называют Россию прямым агрессором в конфликте с Украиной, вызывают очень серьезную критику в обществе Грузии. Вчера и в парламенте Грузии, и на демонстрации был поставлен вопрос о том, чтобы правительство Грузии и премьер-министр ушли в отставку. Люди считают, что правительство плохо себя ведет. Скандал начал разжигаться позавчера из-за того, что люди, которые хотели чартерным рейсом улететь, чтобы помочь Украине, столкнулись с проблемой — грузинское правительство создало их. Параллельно президент Грузии сделала довольно четкие заявления по поводу абсолютной поддержки, политической и дипломатической, Киеву, президенту Зеленскому, украинскому народу», — сказал Георгий Таргамадзе.

Спикер отметил, что грузинский народ рад тому, что Украина стала кандидатом в члены Евросоюза, но в тоже время Грузия и Украина всегда были задействованы в этом процессе совместно. «Сейчас из-за пассивности правительства Грузии мы оказались аутсайдерами этого процесса. В связи с этим второе требование, которое выдвинули вчера на демонстрации — чтобы правительство Грузии и парламент выдвинули заявление о начале срочного процесса членства Грузии в Евросоюзе. И третье требование — чтобы Грузия закрыла воздушные границы для российских самолетов», — заключил Георгий Таргамадзе.

Фото: Shakh Aivazov / Дождь